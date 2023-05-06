2023/05/06 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواجهات الممتاز تشعل الصراع على الصدارة والتقدم لكربلاء الناصرية- باسم الركابي اكتفى الشرطة بالحصول على نقطة من ضيفة الجوية بالتعادل بدون اهداف في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم في اللقاء الجماهيري الاكبر منذ بداية الموسم الذي جمع بين الفريقين في ملعب الشعب الاول والتأثير بالنتيجة كان واضحا وانعكس على شكل الأداء الذي […]

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