متهم بالاعتداء على موظفة في مركز صحي بقبضة شرطة واسط

2023/05/06 | 20:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم السبت، عن متهم بالاعتداء على موظفة في مركز صحي.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “مفارز قسم شرطة العزيزية ألقت القبض على شخص اعتدى على موظفة في مركز صحي تاج الدين” ، ا”.وأضافت، أن “المتهم اتخذت بحقه الإجراءات القانونية وتوقيفه وفق أحكام […]

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