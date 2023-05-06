2023/05/06 | 21:03 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاساس قاد العراق للقب بطولة "خليجي 25" (مايك كيريف/Getty)

يخطط الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق لكرة القدم، لاستدعاء لاعبين جدد لصفوف "أسود الرافدين" في معسكره التدريبي المقررة إقامته في إسبانيا خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وكشف مصدر مقرب في الجهاز الفني لمنتخب العراق، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، السبت، أن كاساس قرر توجيه الدعوة لمهاجم فريق نورشوبينغ سودرا السويدي، باشانغ عبد الله، للانضمام لصفوف "أسود الرافدين" في معسكر إسبانيا.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مثل فريقه في 8 مواجهات حتى الآن، وسجل 3 أهداف، علما أنه بدأ مسيرته الاحترافية منذ عام 2012 ومثل 12 فريقاً، آخرها نورشوبينغ سودرا الناشط في دوري الدرجة الأولى بالسويد.

كرة عربية

التحديثات الحية

ويدخل المنتخب العراقي في معسكر تدريبي بإسبانيا، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، يتضمن مواجهة ودية أمام المنتخب الكولومبي منتصف الشهر المقبل، ولقاء آخر لم يحدد طرفه الثاني حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهاجم جديد يدخل دائرة اهتمام كاساس في معسكر إسبانيا) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهاجم جديد يدخل دائرة اهتمام كاساس في معسكر إسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).