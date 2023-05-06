وزير خارجية تركيا يعلن نقل سفارة بلاده إلى بورتسودان بعد إطلاق النار على سيارة السفير بالخرطوم

2023/05/06 | 21:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السبت، إن تركيا نقلت سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق النار على سيارة سفيرها مع تصاعد الصراع في العاصمة السودانية.

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