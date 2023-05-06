2023/05/06 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نادي نوروز العراقي، اليوم السبت،

تمسكه بالمدير الفني ولي كريم، بعد

الاستقالة التي تقدم بها، عقب الهزيمة

أمام كربلاء بالجولة 27 من البطولة.

وقال نوروز في بيان: "نرفض استقالة ولي

كريم، ونعلن تمسك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خسارته امام كربلاء جماهير نوروز تطالب باقالة المدرب والنادي يقول "لن نخضع لضغوط جماهيرية") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خسارته امام كربلاء جماهير نوروز تطالب باقالة المدرب والنادي يقول "لن نخضع لضغوط جماهيرية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).