نائب يعلن عن مكافأة مالية للاعبي العميد الكربلائي في حال فوزهم على نادي النجف

2023/05/06 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

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اعلن عضو مجلس النواب النائب ضياء هندي

الحسناوي عن تكريم اللاعب الذي يسجل

هدفاً بمرمى فريق نادي النجف بمبلغ (٥٠٠)

الف دينار

وبمبلغ (٢٥٠) الف دينار لبقية اللاعبين

في حالة تحقيق الفوز على فريق نادي

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