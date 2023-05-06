هدف قاتل يرجح كفة دهوك على نفط البصرة

2023/05/06 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف دهوك فوزا قاتلا من ضيفه نفط البصرة

بنتيجة (2-1)، اليوم السبت بملعب صقور

الجبال، في الجولة 27 من الدوري العراقي

الممتاز.

وتقدم نفط البصرة أولا عن طريق باتريك

أنجومبي في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من

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