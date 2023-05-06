الحشد يقود عملية نوعية لمحاصرة

2023/05/06 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عملية نوعية لمحاصرة أحد أنفاق داعش جنوب غرب الحضر.

وقال بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة كبيرة متمثلة بألوية ( 21 ، 44 ، 60 ) وأقسام مديريات الحشد وقيادة العمليات الساندة بالاشتراك مع قوة من اللواء 57 للحشد ومديرية مقاتلة الدروع وقطعات الجيش وصقور الجو ، تمكنت من محاصرة عدد من عناصر فلول داعش الإرهابي داخل نفق قرب مطار جنيف بعمق الصحراء الكبرى الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار، بناءً على معلومات استخبارية موثوقة عن وجود النفق و العناصر الإرهابية".

واضاف البيان، ان "القوات تحاصر عناصر داعش داخل النفق في منطقة ابو حصى والذي يبلغ طوله قرابة كيلو متر جنوب غرب الحضر".

وتمكنت قوات الحشد الشعبي بوقت سابق من قتل ثلاثة عناصر من داعش قرب المطار غرب محافظة نينوى.

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