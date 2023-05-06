الوقت يتدارك البرلمان.. الاستضافات قد

2023/05/06 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن الإطار التنسيقي عبد الامير المياحي عن قرب إتمام اللجان النيابية مسألة استضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشة بنود الموازنة المالية معهم.

وقال المياحي لـ(بغداد اليوم)، ان :"الموازنة تأخرت كثيرا وبات لزاما الاسراع باللقاءات بين اللجان المختصة والمسؤولين التنفيذيين لان عملية وصولنا إلى منتصف السنة دون تشريع الموازنة أمر خطأ وأخر مصالح المواطنين والمحافظات".

وبين المياحي، ان "عددا من المحافظات تشهد حركة عمرانية وباتالي تحتاج إلى موازنة لتعزيز الخدمات فيها كحال البصرة التي قال ان الكثير من اقضيتها تحتاج جملة خدمات كالهارثة والدير ومناطق شمال المحافظة".

يشا الى ان اللجنة المالية النيابية تواصل سلسلة اجتماعاتها مع الوزراء والمسؤولين بشأن تخصصيات الوزارات ودوائرهم في الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر للصحيفة الرسمية :"هناك جلسة للمحافظين وللهيئات المستقلة، وقد يتم الجلوس مع المهمة منها كالنزاهة والوقفين (الشيعي والسني) إذا ما كان هناك وقت، كون الوقت الذي حدد لإقرار الموازنة قليلاً، ومن المؤكد سيتم إلغاء جزء من استضافة الهيئات والوزارات".

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