العراق ينوي رفع كميات الوقود الى لبنان

2023/05/06 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال موقع (ليبانون ديبايت) الالكتروني، ان العراق يعتزم رفع كميات الوقود (الفيول) الى لبنان لمواجهة شحة الوقود التي يعاني منها.

وقال الموقع ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير اللذان يزوران العراق، وذلك على هامش مؤتمر المياه الإقليمي المنعقد في بغداد.

وجاء اللقاء لمتابعة ما جرى التوصل إليه بين العميد شقير والمسؤولين العراقيين على رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال الزيارة التي أجراها شقير أواخر الشهر الماضي، لناحية توجه الحكومة العراقية لاقرار رفع كميات الفيول أويل التي يتم تزويد لبنان بها وتستخدم في انتاج الكهرباء مما يفيد في زيادة معدل ساعات التغذية الكهربائية.

وععلم الموقع اللبناني، أن "اللقاء حصل في مقر رئاسة الوزراء العراقي في بغداد، بحضور رئيس مكتب رئيس مجلس الوزراء احسان العوادي".

وخلال الاجتماع، قدم الوزير فياض عرضاً كاملاً ومفصلاً حول واقع الكهرباء في لبنان والمخاطر المحدقة به وتأثيره على الإقتصاد المحلي وإنعكاساته على الانتاج مما يؤدي إلى إرتفاع التكلفة.



كذلك قدم العميد شقير وجهة نظره حول الموضوع مقارناً بين سعر تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال المعامل الرسمية وأسعارها لدى المولدات الخاصة، ما يتسبب في إرهاق المواطنين وقطاع الانتاج اللبناني ككل.

في المقابل، بدا رئيس مجلس الوزراء متجاوباً مع المطالب اللبنانية ومتفهماً لما يواجهه لبنان من تحديات.



وأعلن أمام الوفد نية العراق رفع الكميات من الفيول التي يجري تزويد لبنان بها، والوقوف إلى جانبه في هذا الظرف الصعب، على أن يتولى التقنيون إجراء الترتيبات اللازمة وإنجاز الاتفاق، مشدداً على أن التعاون يجب أن يتم بشفافية وإنتظام وضمن الاطر القانونية مرعية الاجراء بين البلدين.

وفي شأن آخر شدد الحاضرون على "ضرورة التنسيق الأمني بين الاجهزة الامنية في كل من العراق ولبنان في موضوع مكافحة المخدرات وتهريبها".

ورأى رئيس الوزراء ضرورة أن "يحظى هذا الموضوع بأولوية لدى الجميع لما له من إنعكاسات مهمة على صعيد المجتمعات العربية الواقعة تحت تهديد هذه الآفة، مشدداً على ضرورة التعاون بين جميع الاجهزة الامنية العربية".

وفي هذا السياق، ذكر العميد شقير نائب المدير العام لأمن الدولة بتضحيات الجيش اللبناني في مجال محاربة هذه الآفة وتقديمه الشهداء على طريق مكافحتها واصرار الجيش على مكافحة تلك الافة بالتعاون مع جميع الاجهزة الامنية.

يشار إلى أن "الوزير فياض يُتابع في العراق ما جرى التوصل إليه مع رئيس الحكومة العراقية، وهو سيعقد إجتماعات تقنية مع نظيره العراقي ومع شركة (سومو) التي ستتولى تزويد لبنان بما يحتاجه من الفيول".

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