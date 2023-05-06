2023/05/06 | 21:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D0c-8lk731M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية العاشر يواصل فعالياته المنوعة بمشاركة محلية ودولية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية العاشر يواصل فعالياته المنوعة بمشاركة محلية ودولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).