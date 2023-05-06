2023/05/06 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت غرفة عمليات الفضاء التابعة لوكالة ناسا الأمريكية، اليوم السبت، عن موعد الإطلاق المستهدف لمركبة تحمل أول رائدة فضاء سعودية.ونقلت قناة الحرة الأمريكية، السبت، عن “ناسا للعمليات الفضائية” قولها، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناسا تعلن موعد إطلاق مركبة تحمل أول سعودية إلى الفضاء المركز الخبري الوطني.

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