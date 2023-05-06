أمريكا ترسل 8 مروحيات من طراز أباتشي إلى بولندا

2023/05/06 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشف وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستزود بلاده بثماني مروحيات من طراز “أباتشي”.وقال بلاشتشاك في واشنطن بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن […]

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