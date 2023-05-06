تصريح رسمي للعمليات المشتركة يخص أدوار الكاميرات الحرارية

2023/05/06 | 21:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاميرات الحرارية ساهمت في استقرار وإشاعة الأمن.

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