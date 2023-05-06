ميسي خارج قائمة باريس سان جيرمان

2023/05/06 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلت قائمة باريس سان جيرمان التي ستواجه فريق تروا، الأحد، ضمن الدوري الفرنسي، من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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