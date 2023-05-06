المالية النيابية: انخفاض النفط خالف توقعات الحكومة بالموازنة وستؤجل مشاريع

2023/05/06 | 21:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال عضو في اللجنة المالية النيابية، ان انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية خالف توقعات الحكومة لها في اعداد مشروع قانون الموازنة المالية.

وقال جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة وضعت بحساباتها ان اسعار النفط ستتراوح بين ٨٠ الى ٨٥ دولارا، وانها اذا ما انخفضت دون تلك المعدلات فانها ستضطر الى تأجيل بعض فقرات او مشاريع الموازنة وترحيلها الى الموازنات الأخرى”.

وأضاف “نتوقع ان اقرار قانون الموازنة سيكون خلال اسبوعين من الآن”.

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني أعلن في وقت سابق أن “النفقات التشغيلية في الموازنة بلغت 150 تريليوناً و293 مليار دينار، أما النفقات الاستثمارية فبلغت 47 تريليوناً و555 مليار دينار”.

وقال السوداني في حديث صحفي، إن “العجز المالي في موازنة 2023، بلغ 63 تريليوناً و275 مليار دينار” مبينا أن “الإيراد المالي بالموازنة بلغ 134 تريليون و553 مليار دينار، منها الإيرادات النفطية 117 تريليوناً و252 مليار دينار، وغير النفطية 17 تريليون دينار”.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن “سعر النفط قدر في الموازنة بـ70 دولاراً، وفق تصدير 3 ملايين برميل و500 الف يومياً، منها 400 ألف برميل من إقليم كوردستان”.

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