4 شركات تقود أرباح أمريكا: آبل في المقدمة

2023/05/06 | 21:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تجاوزت شركة آبل (ناسداك: AAPL) بسهولة تقديرات الربع الأول عندما أعلنت بعد انتهاء جلسة الخميس: عملاق التكنولوجيا يحقق أرباحًا بمقدار 1.52 دولارًا أمريكيًا للسهم - مقارنة بمتوسط تقدير المحللين البالغ 1.43 دولارًا - على خط علوي يبلغ 94.8 مليار دولار تجاوز إجماع الشارع.



كما عززت آبل أيضًا توزيعات أرباحها وأعلنت عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 90 مليار دولار.

كانت النتائج مدفوعة بإيرادات آي فون الأقوى من المتوقع، والتي تشكل أكثر من نصف إجمالي مبيعات آبل.



كما جاءت المبيعات في قطاع الأعمال الخدمية، بما في ذلك آبل تي في + وآي كلاود، أفضل من المتوقع.

قال الرئيس التنفيذي تيم كوك: "يسعدنا أن نعلن عن رقم قياسي في الخدمات وتسجيل رقم قياسي في ربع مارس لآي فون على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة، وأن تصل قاعدتنا المثبتة من الأجهزة النشطة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق".

كشفت الشركة أيضًا عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 90 مليار دولار وعززت أرباحها ربع السنوية من بنس واحد إلى 24 سنتًا لكل سهم.

وارتفعت الأسهم بنسبة 2.5٪ في التعاملات الأخيرة في السوق الأولية يوم الجمعة.

إرشادات إيه إم دي مخيبة للآمال

شهدت أسهم أدفانسد مايكرو ديفيسيز (ناسداك: {8274|AMD}}) انخفاضًا بنسبة 9٪ يوم الأربعاء فيما يتعلق بإرشادات إيرادات الربع الثاني، على الرغم من أن أرقام الربع الأول جاءت أفضل من المتوقع.

كانت ربحية السهم للربع الأول 0.60 دولارًا أمريكيًا، وهو أفضل من التقدير المتفق عليه عند 0.56 دولار أمريكي، كما تفوقت الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار أمريكي على التوقعات البالغة 5.3 مليار دولار أمريكي.

لكن إرشادات المبيعات البطيئة للربع الثاني دفعت بنك أوف أمريكا إلى خفض تصنيف السهم إلى حالة الانتظار من التوصية بالشراء وتقليص السعر المستهدف إلى 95 دولارًا من 98 دولارًا سابقًا.

يرى بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) "مجموعة من الرياح المعاكسة" التي تواجه الشركة، بما في ذلك "ضغوط التسعير / الترويج القوية من المنافس+ الرئيسي إنتل"، بالإضافة إلى مخاوف بشأن نمو مركز البيانات في النصف الثاني، والمكانة الباهتة في مسرعات الذكاء الاصطناعي، والمساحة المحدودة أمام المزيد من التوسع في معامل السعر إلى الأرباح حتى "تتسارع الإيرادات مرة أخرى إلى المستويات السابقة."

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تراجع أسعار سهم ستاربكس على الرغم من تفوق الأرباح

انخفض مؤشر ستاربكس (ناسداك: SBUX) بنسبة 9٪ يوم الأربعاء حتى بعد نتائج {{erl-6500||الربع الثاني} الأفضل من المتوقع: بلغ إجمالي الأرباح 0.74 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، متجاوزة الإجماع على 0.65 دولار أمريكي، كما كانت إيراداتها البالغة 8.7 مليار دولار أفضل من المتوقع.

كانت هذه الأرقام مدفوعة بالنمو في سوق أمريكا الشمالية الأساسي وانتعاش الصين.



كما ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة، أو المبيعات في المواقع المفتوحة لمدة عام أو أكثر، بنسبة 11٪.

أعادت ستاربكس التأكيد على توقعاتها لعام 2023 بشأن إعلان الأرباح.



قال جيه بي مورغان إن النتائج كانت قوية ولكن توجيهات العام بأكمله لم تكن على الأرجح كافية لإرضاء المستثمرين، مشيرًا إلى ما يلي:

"ركز الناس بشكل كبير على" عدم اليقين الكلي "الذي يؤثر على النتائج في الولايات المتحدة، وتعافي الصين، ومجموعة متنوعة من استثمارات المصروفات قصيرة الأجل التي تهدف إلى دفع الإنتاجية على المدى المتوسط والتي عملت على تقييد أي اتجاه صعودي متوقع في العام المالي 2023."

توقع مورغان ستانلي أيضًا أن المستثمرين يرغبون على الأرجح في المزيد من الأرباح من جانب الشركة.



وفيما يتعلق بالربع الأول، على الرغم من ذلك، قال إن ستاربكس قدمت "ربعًا مثيرًا للإعجاب وفقًا لمعظم المقاييس" وأن "المحركات الأساسية الرئيسية لا تزال سليمة".

فايزر تتجاوز التقديرات

أبلغت شركة فايزر (NYSE:PFE) (بورصة نيويورك: {7989|PFE}}) عن نتائج أقوى من المتوقع في الربع الأول: بلغت أرباح الشركة 1.23 دولارًا أمريكيًا للسهم من الإيرادات البالغة 18.28 مليار دولار أمريكي، وهي تتخطى بسهولة تقديرات ستريت البالغة 0.98 دولارًا أمريكيًا لربحية السهم مقابل إيرادات قدرها 16.64 مليار دولار.

تراجعت المبيعات بنسبة 29٪ على أساس سنوي حيث حققت شركة فايزر انخفاضًا بنسبة 77٪ من العائدات التي حققتها خلال كوفيد-19.



ومع ذلك، تجاوزت مبيعات اللقاحات المُبلغ عنها 3.06 مليار دولار تقديرات المحللين البالغة 2.6 مليار دولار.



جاءت إيرادات باكسلوفيد عند 4.07 مليار دولار ، متجاوزة التوقعات البالغة 2.7 مليار دولار.

أكدت شركة فايزر من جديد على توقعاتها للعام بأكمله لربحية السهم المعدلة البالغة 3.35 دولارًا أمريكيًا على الإيرادات البالغة 69 مليار دولار أمريكي.



وشهدت الشركة مبيعات باكسلوفيد بمقدار 8 مليارات دولار في مبيعات العام بأكمله.

قالت الشركة إنها تتوقع تحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية بنسبة 7٪ إلى 9٪ للعام بأكمله، باستثناء تأثيرات منتج كوفيد-19 والعملات الأجنبية، وأن غالبية هذا النمو يجب أن يأتي في النصف الثاني.

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