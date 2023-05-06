مواطنون يطالبون بسحب العمل من شركة فشلت بتنفيذ طريق مهم في البصرة (فيديو)

2023/05/06 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب مواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي بسحب العمل من الشركة المنفذة لما يعرف بطريق صناعية (حمدان) وهو الطريق الرابط بين مركز مدينة البصرة وقضاء ابي الخصيب جنوب المحافظة.

وتابعت (بغداد اليوم) مناشدات اطلقها مواطنون عبر مواقع التواصل طالبوا بها بسحب العمل من الشركة المنفذة للطريق بعد ان فشل المشروع وقامت الشركة بقشط التبليط مجدداً بعد ان اعلنت اكتمال المشروع وسلمته!.

وبين المواطنون، ان عمل الشركة فشل والغريب انها عادت لنفس المشروع مستغربين من إحالة العمل مجدداً لذات الشركة.

وكشف مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، ان طريق صناعية حمدان احيل قبل سنوات على شركة اخرى تعود ملكيتها لنفس الاشخاص الذين يملكون الشركة الحالية".

من جهته رد ديوان محافظة البصرة من خلال (بغداد اليوم) على مطالبات المواطنين بسحب العمل من شركة (سهل العراق).

وقال مستشار محافظ البصرة لشؤون الخدمات وقائممقام قضاء ابي الخصيب وكالة لـ (بغداد اليوم)، ان :"الشركة المنفذة عالجت اخطاء عملها وقشطت التبليط من اجل إعادته مجدداً بعد فشله".

وأكد ان "ديوان محافظة البصرة لا يتهاون مع اي شركة وهناك عقوبات وغرامات وقائمة سوداء تنتظر الشركات التي لا تؤدي عملها بصورة صحيحة".

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