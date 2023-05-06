الميناء يوضح موقفه من قرار الفيفا

2023/05/06 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد نادي الميناء العائد حديثا للدوري الممتاز، اليوم السبت، عدم وجود أي ديون أو حظر على تسجيل اللاعبين.

وقال في بيان رسمي إن القرار الدولي "مؤقت" وسيتم حسم وتسوية القضية قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأوضح أن لاعبين اثنين مثلا الفريق بالموسم الماضي، هما أصحاب الشكوى لدى الفيفا.

وأضاف البيان: "الأول طلب إجازة لقضاء رأس السنة في بلده، وسمحت الإدارة له بذلك لكنه ذهب ولم يعد، والآخر أخذ جوازه وترك الفريق وغادر العراق".

وأوضح: "القضية غير معقدة ولا يوجد حظر نهائي على النادي، لا سيما أن هناك إجراءات لا بد أن تسلك قبل اتخاذ القرار النهائي".

وتابع: "الفيفا تسلم الشكوى ولم يستمع من إدارة نادينا، وهناك محام مصري سيتابع القضية، وبالتأكيد هناك تأجيلات عدة ستحدث لحين التوصل إلى قناعات قانونية بشأن القرار النهائي".

وأشار إلى أنه "في حال كسب المشتكيان فلا مانع لدى النادي من الامتثال للقرار وسيتم تسديد المبلغ وينتهي الأمر، وأما في حال خسارتهما فالأمور ستسير بشكل طبيعي".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد بعث كتابا لنادي الميناء بعد ساعات قليلة من تأهله للدوري الممتاز، بأن الفيفا حظره من تسجيل اللاعبين، اعتبارا من 2 مايو/أيار الجاري، بسبب الديون المتراكمة عليه محليا وخارجيا.

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