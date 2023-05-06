دعا لتدخل دولي لإنقاذ دجلة والفرات.. رئيس الوزراء العراقي: الحصول على مياهنا كاملة يتم بالطرق الدبلوماسية من دون تصعيد

2023/05/06 | 22:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة حصول بلاده على حصتها من المياه كاملة وغير منقوصة عبر الطرق الدبلوماسية والتواصل مع دول الجوار من دون تصعيد.

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