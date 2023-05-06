انفعال بيب غوارديولا على إيرلينغ هالاند يُثير جدلاً.. والمدرب الإسباني يعلق

2023/05/06 | 22:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، جدلاً بعد انفعاله على مهاجم الفريق، إيرلينغ هالاند، خلال مواجهة "السيتيسينز" وليدز يونايتد، التي انتهت بفوز الأول 1/2، على أرض استاد الاتحاد، السبت.

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