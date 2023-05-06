تحذير.. علامات على البشرة تدل على الإصابة بالسكري

2023/05/06 | 22:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاويف على الجلد بالكاد يمكن ملاحظتها.

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