العشرات من أبناء قضاء الحسينية في كربلاء يخرجون بتظاهرة حاشدة للمطالبة بتحسين واقع الخدمات

2023/05/06 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العشرات من أبناء قضاء الحسينية

شمال محافظة كربلاء المقدسة مساء ,

اليوم السبت , للمطالبة بتحسين واقع

الخدمات العامة في القضاء بمشاركة

واسعة من كبار السن والشباب ,

وانطلقت التظاهرة من مكان (محطة ت

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