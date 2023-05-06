السيد الصافي لطلبة الجامعات العراقيّة:أنتم أمة خيرٍ يعوَّل عليها في بناء البلد

2023/05/06 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المتولّي الشرعيّ للعتبة العباسية،

السيد أحمد الصافي، طلبة الجامعات

العراقية بأنّهم أمّة خيرٍ يعوَّلُ

عليها في بناء البلد.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في

الحفل المركزيّ لتخرّج طلبة الجامعات

العر

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