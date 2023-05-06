الطلبة ينجو من خسارة امام الديوانية في دوري الكرة الممتاز

2023/05/06 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريق الديوانية مع ضيفه فريق

الطلبة ايجابياً، مساء اليوم السبت،

ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري العراقي

الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في الساعة السابعة

مساء على ملعب النجف الدولي، وهو ال

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