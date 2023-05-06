متى تستقر أسعار الصرف في السوق المحلية؟

2023/05/06 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، السبت، ان صرف الدولار الأمريكي امام الدينار العراقي سيلامس سعره الرسمي بعد إقرار موازنة العام الجاري 2023.

وقال أنطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أسعار صرف الدولار الأمريكي امام الدينار العراقي ستلامس السعر المحدد من قبل الحكومة وإدارة البنك المركزي العراقي بعد إقرار الموازنة المالية”.

وأشار الى، ان “إجراءات الحكومة والبنك المركزي أسهمت في إيقاف عملية صعود الدولار الى جانب توفيره في السوق المحلية من خلال نظام المنصة الالكترونية وإلزام جميع المصارف المجازة وشركات الصيرفة العمل وفقها”.

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاربعاء، استقراراً بأسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية بمحافظات البلاد كافة، حيث بلغ سعر البيع 141,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 139,000 دينار لكل 100 دولار، في العاصمة بغداد.

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