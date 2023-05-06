2023/05/06 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس غرف التجارة في ديالى محمد التميمي، السبت، الى اعتماد دولار الدواء لدفع اسعار الادوية في المذاخر والصيداليات للانخفاض بنسبة 30%.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “أسعار الأدوية لاتزال مرتفعة جدا رغم انخفاض أسعار صرف الدولار بنسبة عالية في الأسابيع الاخيرة، لكن لم تؤدي الى انعكاسات مباشرة على أسعار المذاخر والصيدليات والمواطنين يدفعون الثمن”.

وأضاف، أن “الوقت حان لتدخل مباشر من قبل الدولة في زيادة ضخ الادوية للمذاخر من خلال تأمين بيع الدولار وفق الاسعار المعتمدة من قبل البنك المركزي عند 1320 دينار لكل دولار مع تشديد المراقبة على الاسعار على نحو يفضي الى خفض الاسعار بمعدلات تصل الى 30% على الاقل”.

وأشار الى أن “مبدأ دولار الدواء سيعالج ازمة انسانية خاصة وان غلاء الادوية أرهق الاف الاسر الفقيرة والمتعففة في كل المحافظات العراقية”.

وتشهد أسعار الادوية في جميع المحافظات ارتفاعاً مطرداً رغم انخفاض أسعار صرف الدولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرف التجارة تدعو لاتخاذ اجراء يخفض 30% من أسعار الأدوية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرف التجارة تدعو لاتخاذ اجراء يخفض 30% من أسعار الأدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).