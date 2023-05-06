مراجع النجف يدعون وزير العمل إلى محاربة الفساد ومكافحة المتجاوزين على قوت الفقراء

2023/05/06 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجموعة من مراجع الدين في محافظة النجف ، اليوم السبت، وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، إلى محاربة الفساد والفاسدين ومكافحة المتجاوزين على شبكة الرعاية التي وصفوها بـ”قوت الفقراء”.وذكر بيان للوزارة، ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، وصل اليوم لمحافظة النجف الاشرف، وزار مكتب المرجع الديني الشيخ محمد […]

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