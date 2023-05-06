أكثر من 200 إنسان اودت حياتهم فيضانات الكونغو الديمقراطية

2023/05/06 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “فرانس برس” للأنباء، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 203 ضحايا.وذكرت الوكالة الفرنسية أن مناطق في إقليم جنوب كيفو […]

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