2023/05/06 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن خطة لاستثمار الاستقدام الطبي وإعادة النظر بالسياسة الدوائية العراقية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن “الوزارة وضعت خطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعد خطة لإعادة النظر بالسياسة الدوائية العراقية المركز الخبري الوطني.

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