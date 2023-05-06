شاهد بالفيديو.. تحركات القمر وتأثيره على هذه الأبراج #السومرية #العراق #shorts

2023/05/06 | 22:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: myG-xktKW4Y

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