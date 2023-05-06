المالية النيابية لـ

2023/05/06 | 22:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-خاص

أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، استمرار النقاشات حول أبواب موازنة 2023.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ "الاقتصاد نيوز" إن "اللجنة المالية النيابية حاليا في طور دراسة المبالغ المخصصة للوزارات والجهات الحكومية والمحافظات وتشخيص المواقع التي يمكن تخفيض مخصصاتها في الموازنة".

وأضاف، أن "اللجنة حاليا لم تقم باي بأي تخفيض لمبلغ العجز المالي او الأموال المخصصة لابواب الموازنة".

يشار الى أن موازنة 2023 تعاني من عجز مالي يقدر بأكثر من 60 تريليون دينار، فيما تحاول اللجنة المالية تخفيض هذا المبلغ خصوصا مع انخفاض أسعار النفط حاليا.

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