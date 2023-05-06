باحث سياسي: القوى السياسية

2023/05/06 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصف الباحث السياسي عصام الفيلي، اليوم السبت، اعتبار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد غادر الحياة السياسية، بأنها "قراءة قاصرة".

وقال الفيلي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "التيار الصدري دائمًا يرسل رسالة الى اتباعه الخلّص الحقيقيين"، مشيرًا إلى أن "بعض القوى السياسية ترى ان انسحا الصدر من البرلمان تعني انه قد غادر الحياة السياسية"، معتبرًا أنها "قراءة قاصرة وغير واقعية".

واشار الفيلي الى ان "خطبة الجمعة يوم امس وما احتوته من مضامين هي خطوة تحفيزية ومنشطة لاتباعه، ليذكرهم بانهم مؤثرون ومستمرون".

ويوم امس الجمعة، وجه خطيب مسجد الكوفة هادي الدنيناوي رسائل تحذيرية للطبقة السياسية في العراق، من "غضبة الحليم".

وقال الدنيناوي في الخطبة المركزية للتيار بمسجد الكوفة إن “الطبقة العُليا السياسية التهت بسنّ القوانين التي تخدم مصالحها الحزبية والفئوية والشخصية".

وأضاف "نحن نعتقد أن سبب هذا كله هو (سكون الحليم) وليس سكوته فَـ(آل الصدر) لا يسكتون واحذروا غضبة الحليم إذا غَضِب".

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