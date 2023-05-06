الموارد المائية تتوقع 3 مخرجات لمؤتمر بغداد الدولي للمياه

2023/05/06 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استعرضت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، ثلاثة مخرجات او توصيات محتملة لمؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه.

وذكر المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، أن "المؤتمر سيخرج بثلاث توصيات، وضمن ثلاثة مفاهيم اساسية متمثلة بمفهوم الادارة الكاملة للموارد المائية ضمن حوضي دجلة والفرات وتعزيز مفهوم تقاسم الضرر يجب أن يتم كما يتم تقاسم المنفعة".

وأضاف أن "الأمر الآخر، الأمن المائي العراقي هو أهم مرتكزات الامن القومي للعراق".

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