الجزائري رياض محرز يحقق رقمًا جديدًا في البريميرليغ.. هذا ما قاله جمهور الكرة عن أدائه

2023/05/06 | 23:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم اللاعب رياض محرز تمريرتين حاسمتين، ساهم من خلالهما في فوز نادي مانشستر سيتي على منافسه ليدز يونايتد بنتيجة 1/2، في مباراة احتضنها استاد الاتحاد، السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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