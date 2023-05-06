الفتح: السوداني نجح بإدارة ثلاثة ملفات مهمة

2023/05/06 | 23:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم السبت، نجاح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إدارة ثلاثة ملفات بعد مرور خمسة اشهر على ولادة حكومته.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رئيس مجلس الوزراء استطاع إدارة ثلاثة ملفات خلال الخمسة أشهر من حكومته، تمثلت بحربه على الفساد والنهوض بالواقع الخدمي، فضلا عن تنشيط الجانب الدبلوماسي إقليميا ودوليا”.

وأضاف، ان “ملف الفساد شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث استطاع السوداني فتح 67 ملف فساد تم خلالها استقدام شخصيات فاسدة واسترداد أموالا طائلة”.

وتابع الفتلاوي، ان “الملف الخدمي هو الآخر شهد تغييرا واضحا في مناطق العاصمة بغداد وبقية المحافظات”، لافتا الى ان ” السوداني أدرج ملفات الخدمات ضمن أولويات الحكومة”.

وأشار الى، ان “الجانب الدبلوماسي العراقي لعب دورا بارزا خلال الفترة الأخيرة، في تقريب وجهات النظر بين العديد من الدول من بينها إيران والسعودية واليمن وروسيا وأوكرانيا”.

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