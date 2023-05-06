2023/05/06 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل وأصيب آخر بجروح خطرة اثر إطلاق نار بسبب مشاجرة مسلحة".

وأضاف المصدر أن المشاجرة "حدثت في قضاء الزبير جنوب غربي البصرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في البصرة.. مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في البصرة.. مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).