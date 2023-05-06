2023/05/06 | 23:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 020XCP93_sI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحالف سياسي جديد يلوّح بالأغلبية.. متحدياً الاحزاب الاطارية | الحصاد الاخباري 2023/5/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحالف سياسي جديد يلوّح بالأغلبية.. متحدياً الاحزاب الاطارية | الحصاد الاخباري 2023/5/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).