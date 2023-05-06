موسكو تؤكد مسؤولية أميركا وأوكرانيا بهجوم استهدف كاتبا روسيا

2023/05/06 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن وكييف مسؤولتان بشكل أساسي عن الهجوم الإرهابي الذي ارتكب ضد الكاتب ورئيس حزب “روسيا العادلة – من أجل الحقيقة” زاخار بريليبين.وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: “المسؤولية عن هذا العمل وغيره من الأعمال الإرهابية لا تقع على عاتق السلطات الأوكرانية فحسب، بل على رعاتها الغربيين، وفي […]

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