2023/05/06 | 23:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -8ODNND4y40

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جدل بشأن قانون المساعدة القانونية الذي يستهدف ضحايا العنف الأسري || الخبير القانوني علي التميمي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جدل بشأن قانون المساعدة القانونية الذي يستهدف ضحايا العنف الأسري || الخبير القانوني علي التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).