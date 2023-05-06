2023/05/06 | 23:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “فرانس برس” للأنباء، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 203 ضحايا.وذكرت الوكالة الفرنسية أن مناطق في إقليم جنوب كيفو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع قتلى الفيضانات في الكونغو إلى 200 قتيل المركز الخبري الوطني.

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