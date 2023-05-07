2023/05/07 | 00:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LNhClwMZue4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحديات السوداني.. الموازنة الاتحادية بين إرضاء الأحزاب أو مواساة المواطن البسيط) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحديات السوداني.. الموازنة الاتحادية بين إرضاء الأحزاب أو مواساة المواطن البسيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).