مقتل شخص وإصابة اخر بنزاع عشائري في قضاء الزبير بالبصرة

2023/05/07 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل شخص وإصابة اخر بنزاع عشائري في قضاء الزبير بالبصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعاً مسلحاً اندلع بين عدد من افراد عشيرة واحدة تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قضاء الزبير في البصرة".

وأضاف، أن "النزاع اسفر عن مقتل شخص وإصابة اخر بجروح".

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