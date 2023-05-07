قد تصل لـ40 ألف إصابة سنويًا.. السرطان يستوطن البصرة مع تفاقم كارثة التلوث

2023/05/07 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصف مدير مفوضية حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي، اليوم السبت، مسألة التلوث في المحافظة بأنها تجاوزت مرحلة الظاهرة ودخلت في نطاق الكارثة الانسانية.

وقال التميمي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "البصرة تسجل حاليا أكثر من 9 آلاف إصابة بالسرطان سنويا"، مشيرًا إلى أنه "لو تم السكوت عن الوضع الحالي لخمس سنوات اخرى قادمة فان عدد الاصابات السرطانية سيتجاوز الأربعين الف اصابة سنويًا".

واعتبر التميمي "تسجيل البصرة 9 الاف اصابة سنويًا بأنه نقطة فارقة بسبب ماتعانيه هذه المحافظة من عوامل مركبة للتلوث"، مشيرا الى ان "هناك سحبا هائلة من الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري وتأثر على الارض وتتفاعل حتى مع الامطار الساقطة على المحافظة".

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