توضيح من شركة الحبوب بشأن موسم تسويق الحنطة

2023/05/07 | 00:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت الشركة العامة لتوزيع الحبوب، اليوم السبت، ان الموسم التسويقي للحنطة تجاوز الـ٤٠٠ طن بصورة عامة هذا العام

وقال حيدر نوري مدير عام الشركة العامة توزيع الحبوب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “حتى الان تجاوز الموسم التسويقي للحنطة الـ ٤٠٠ الف طن بصورة عامة هذا الموسم غزير وكميات الانتاج عالية قياسا بالاعوام السابقة”.

واضاف، ان “الكميات المسوقة من الحنطة هي فقط من محافظات الوسط والجنوب، مبينا ان “وزارة الزراعة توقعت بان الانتاج سيتجاوز الـ٤ ملايين طن الا ان الكميات الدقيقة غير محددة حتى الان الا انها بكل الاحوال غزيرة”.

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