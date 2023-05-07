البصرة تهدد بطرح خيار الإقليم لمواجهة التهميش

2023/05/07 | 00:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد النائب عن البصرة ضرغام المالكي، السبت بتوجه القوى السياسية في المحافظة نحو اعلان الإقليم إذا لم تنصف في الموازنة، مؤكدا أن المحافظة قد عانت كثيرا طيلة السنوات الماضية.

وقال المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن” لجوءنا الى اعلان اقليم البصرة ياتي نتيجة عدم اعطاء تخصيصات كافية للمحافظة في موازنة 2023 “.

وأضاف أن “البصرة لديها حقوق بذمة السلطة الاتحادية ينبغي عليها توفيرها’ لاسيما وان 90 % من إيرادات الموازنة هي من خيرات البصرة “.

وأشار إلى أن “اهالي البصرة لم يحصلواعلى استحقاقاتهم من مشروع الـ 5 دولار منذ انطلاقه في عام 2010 ولغاية الآن”، لافتا إلى أن المحافظة عانت كثيرا بسب الأمراض الوبائية والسرطانية”.

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