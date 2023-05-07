الإيقاع بأربعة تجار مخدرات في كركوك والنجف

2023/05/07 | 00:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على أربعة تجار مخدرات في محافظتي كركوك والنجف.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قوة من أبطال وزارة الداخلية في محافظة كركوك تمكنت من ضبط كليو غرام من مادة الكرستال المخدرة مع أسلحة بحوزة 3 متهمين تم القاء القبض عليهم بعد […]

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