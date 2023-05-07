منح وسام الملكة اليزابيث البلاتيني الى مغترب عراقي

2023/05/07 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اونتاريو- الزمان منح عضو البرلمان الفيدرالي الكندي السيد (براين ماسي) وسام الملكة اليزابيث البلاتيني الى غسان فؤاد ساكا رئيس منظمة المجموعة الكندية التكاملية في كندا، اليوم الجمعة ٢٠٢٣/٥/٥ عن دوره الفاعل في تقديم الخدمات للمجتمع ونشر مبادئ العمل الإنساني والطوعي وجهوده في تقريب الأفكار والثقافات بين كندا والبلدان الشرق أوسطية من خلال زيارته الى الأردن […]

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