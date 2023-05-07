بعد اشتباكات مسلحة.. القبض على 4 تجار مخدرات في كركوك والنجف

2023/05/07 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية، القبض على أربعة من تجار المخدرات في عمليتين نوعيتين في محافظتي كركوك والنجف الأشرف.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم) :"بعد التأكيدات المستمرة لوزير الداخلية في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، شرعت مفاصل وتشكيلات الوزارة المختصة بمتابعة المتاجرين بهذه السموم، حيث تمكنت قوة من وزارة الداخلية في محافظة كركوك من ضبط كليوغرام من مادة الكرستال المخدرة مع أسلحة بحوزة 3 متهمين".

وأضاف "تم إلقاء القبض على المتهمين بعد اشتباك معهم، وقد أصيب احد المتهمين على أثرها".

ولفت البيان الى انه "وفي واجب نوعي آخر امتاز بالدقة في الأداء، تمكنت قوة من مكافحة مخدرات كربلاء النجف من متابعة احد تجار المخدرات وإلقاء القبض عليه في منطقة (الجريويه) بعد اشتباك معه، وضبطت بحوزته 4000 الآف حبة مخدرة نوع كبتاجون".

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