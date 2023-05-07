العمل تشمل أصحاب البسطات براتب الرعاية

2023/05/07 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب ياسر أسكندر وتوت، عن موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي على شمول أصحاب (البسطات) متضررة بالزوال براتب الرعاية الاجتماعية.

وقال المكتب الاعلامي للنائب تلقته (بغداد اليوم) انه :"ولتخفيف المعاناة عن الباعة من أصحاب البسطات استحصل النائب وتوت أستحصل موافقة وزير العمل لشمول المتضررين من أصحاب البسطات التي تم أزالتها مؤخراً براتب الرعاية الإجتماعية".

ودعا البيان "المتضررين الى تقديم معاملاتهم الى المكتب او التسجيل لدى ممثل البسطيات (عباس جملة)".

ونشر مكتب وتوت عنوانه (الحلة / شارع الكرامة) مقابل كلية المستقبل سابقاً".

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